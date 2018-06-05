شاهد.. شرطي من غواتيمالا ينقذ رضيعا من تحت الركام
أظهر شريط فيديو التقط بهاتف محمول في غواتيمالا لحظة إنقاذ شرطي لطفل كان عالقا لوحده في منزل بعد أن أمرت السلطات بإجلاء السكان من المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو. وقالت تقارير رسمية إن عدد ضحايا بركان غواتيمالا ارتفع الأحد إلى 69 قتيلا، فيما يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. ويعد ثوران بركان فويغو الأكبر منذ أكثر من أربعة عقود وتسبب في إغلاق المطار الدولي الرئيسي للبلاد وغطى آلاف الهكتارات من مزارع البن على منحدرات الجبل بالرماد البركاني.