هل تدير إيران حروبا بالوكالة في الشرق الأوسط؟

عقد مركز بروكسل للبحوث وحقوق الانسان مؤتمرا بعنوان " دور إيران في شرق أوسط مضطرب: نحو موقف أوروبي جديد تجاه ايران" في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء الخامس من يونيو/حزيران 2018 حول إيران ومصير الاتفاق النووي.ولقد تباينت وجهات النظر ما بين الحاضرين حيث اعتبر بعضهم أن إيران تدير حربا بالوكالة في بعض الدول العربية في حين اعتبر آخرون ان إيران هي جزء من الحلول حيال الأزمات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط. وكان من بين الحاضرين عدد من السفراء والسياسيين وخبراء من مراكز أبحاث أوروبية وعالمية.

السيد رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان المشرف على تنظيم هذا الحدث اعتبر أن إيران "دخلت في معركة شرسة من أجل السيطرة الإقليمية منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية، وقد لعبت أنشطتها دوراً مؤثراً في المسار المختلط والمتغير للعديد من الصراعات، في أعقاب تدخل الولايات المتحدة في كل من أفغانستان والعراق، وبعد الاتفاق النووي لعام 2015، تم إدخال حقبة جديدة من العلاقات الخارجية والدبلوماسية بين إيران والاتحاد الأوروبي وشركائها".

Aissa BOUKANOUN

ويضيف مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان "انه لا تزال الأسئلة المتعلقة بالتزام إيران بشروط الصفقة قائمة. بدلاً من إصلاح الوضع الداخلي وبناء علاقة بناءة أكثر مع الغرب أو جيرانه في الشرق الأوسط، أعطت الاتفاقية إيران مزيدًا من النفوذ في التدخل في المنطقة من خلال وكلائها الدائمين، مثل حزب الله، والنظام السوري والميليشيات الشيعية في كل من اليمن والعراق".