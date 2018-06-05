شارك الأحد حوالي 3000 شخص في جنازة ضحايا الهجوم الذي استهدف شرطيتين ورجل في مدينة لييج البلجيكية تكريما لأرواح الضحايا الثلاثة.
شاهد: موكب جنائزي مهيب لتشييع جثامين ضحايا هجوم لييج
شاهد: موكب جنائزي مهيب لتشييع جثامين ضحايا هجوم لييج
المشاركون في الموكب الجنائزي ارتدوا ملابس بيضاء وساروا خلف التوابيت في شوارع المدينة ووضعوا الزهور البيضاء في مكان وقوع الهجوم الذي شنه المدعو بنجامين هرمان.
وشارك رئيس وزراء بلجيكا "تشارلز ميشيل" وأعضاء الحكومة والسلطات المحلية في مراسم الجنازة، مع أقرباء وزملاء الضحايا.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
داعش يتبنى حادث لييج الإرهابي ببلجيكا
الشرطة: مهاجم لييج تاجر مخدرات وخرج في إجازة من السجن قبل يوم من الهجوم