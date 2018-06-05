بيع هيكل ديناصور عمره 150 مليون سنة بمبلغ مليوني يورو خلال مزاد بباريس

بيع هيكل ديناصور ثيروبود آكل اللحوم "غير معروف" قدر عمره بـ 150 مليون سنة بمبلغ 2 مليون يورو خلال مزاد علني نظم على غير العادة الإثنين بالطابق الأول من برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.
وحددت دار أغوت للمزادات، سعرا مبدئيا يتراواح ما بين 1.2 إلى 1.8 مليون يورو لهيكل الديناصور الذي يبلغ طوله 9 أمتار وارتفاعه 2.60 مترا. وأعلنت دار أغوت للمزادات أن المشتري مواطن فرنسي خاص يهتم عادة بأعمال الفن المعاصر وحصل للتو على أول ديناصور له.
وأكد كلود اغوتيس ان هذا الثوبوود الكامل بنسبة 70 بالمئة سيبقى في فرنسا، فيما كشف المشتري عن نيته في عرض الديناصور في متحف فرنسي، ليتمكن أكبر قدر من الزوار رؤيته. كما سيوضع الهيكل تحت تصرف المجتمع العلمي لدراسته وتحديد خصائصه.
وكان يمتلك الهيكل الجوراسيي شخص بريطاني اكتشفه في العام 2013 خلال حملة بحث من منطقة موريسون فورميشن بولاية وايومنج في الولايات المتحدة.
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وقدرت هذه الرسوم ما بين 1.2 مليون و 1.8 مليون يورو باستثناء الرسوم ، من قبل خبير المبيعات ، إريك ميكيلر.
وفي أبريل/ نيسان المنصرم تم بيع هيكلي لديناصورات ألوسوروس وديبلوديكوس بمبلغ تجاوز 1.4 مليون يورو من طرف رجل بريطاني خلال مزاد علني بباريس.
كما باعت دار أغوت في ديسمبر / كانون الأول المنصرم ما وصف بأكبر هيكل لديناصور بمبلغ 548250 يورو لرئيس شركة لإنتاج المواد المقاومة للماء تتخذ من الديناصور شعارا لها.