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ألمانيا

الشرطة الألمانية تغلق مدرسة ابتدائية في برلين وتعزل المنطقة المحيطة بها بسبب ما تصفه بـ "وضع خطير"

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الشرطة الألمانية تغلق مدرسة ابتدائية في برلين وتعزل المنطقة المحيطة بها بسبب ما تصفه بـ "وضع خطير"

الشرطة الألمانية تغلق مدرسة ابتدائية في برلين وتعزل المنطقة المحيطة بها بسبب ما تصفه بـ "وضع خطير"
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سارعت الشرطة الألمانية في بيرلين إلى إغلاق مدرسة إبتدائية وإخلائها من التلامميذ كما دعت السكان إلى عدم التوجه إلى المكان بسبب ما تصفه بـ"وضع خطير" في تغردية على تويتر.

ولم تقدم الشرطة الألمانية معلومات حول هذه الجادثة.