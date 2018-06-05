بوتين يؤكد أنه لا يسعى إلى تقسيم الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يريد تقسيم الاتحاد الأوروبي وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لزيارة النمسا في أول رحلة إلى دولة في غرب أوروبا منذ قرابة عام.

وقال بوتين في مقابلة مع هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) "نحن لا نسعى وراء هدف تقسيم أي شيء أو أي شخص في الاتحاد الأوروبي". وأضاف "نحن متهمون أكثر كثيرا بوحدة الاتحاد الأوروبي وازدهاره لأنه أهم شريك تجاري واقتصادي لنا".