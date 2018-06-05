خرجت وعود قطاع الطيران العالمي ببذل المزيد من الجهد لتشجيع المساواة بين الجنسين عن مسارها عندما أشار أحد المسؤولين التنفيذيين البارزين بالقطاع إلى أن منصب الرئيس التنفيذي الذي يشغله أصعب من أن تضطلع به امرأة.
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يطلق تصريحات مثيرة للجدل بشان المساواة بين الجنسين
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يطلق تصريحات مثيرة للجدل بشان المساواة بين الجنسين
وكانت قضية المساواة في قطاع الطيران من الموضوعات المهمة التي أثيرت خلال الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بمشاركة أكثر من 200 شركة طيران حيث اتفق الحضور، وأغلبهم من الرجال، على الحاجة لبذل المزيد من الجهد.
ورد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية على سؤال بشأن مسألة المساواة بين الجنسين في شركات الطيران في الشرق الأوسط وسبب عدم إمكانية شغل امرأة لمنصبه بتعليق مستفز قائلا "بالطبع يجب أن يشغله رجل لأنه منصب ينطوي على تحديات كبيرة" مما أثار همهمات بين الحضور. ولم يتضح ما إذا كان جادا أم أنه كان يرد على سبيل المزاح.
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وجاء التعليق بعد دقائق من قول الباكر مازحا خلال الاجتماع الذي عقد في سيدني إن من بين مهامه كرئيس جديد للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يكون أقل إثارة للجدل. ويشتهر باكر بانتقاداته للمنافسين والموردين بسبب الأداء الضعيف.
وقال في وقت لاحق إن الخطوط الجوية القطرية من أوائل الشركات في المنطقة التي تقود نساء طائراتها وإن الشركة بها نساء يشغلن مناصب عليا.
وقال "نحن فعليا نشجع المرأة. ونرى أن لديها إمكانيات هائلة في شغل المناصب الإدارية العليا".
المصدر: رويترز