القطرية متخوفة من سنة ثانية من الخسائر بسبب أزمة الخليج

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الثلاثاء إن الشركة قد تتكبد خسائر للسنة الثانية على التوالي في 2018 وسط أزمة إقليمية تغلق وسطها أربع دول عربية أبوابها في وجه رحلات الشركة.

والناقلة القطرية ممنوعة من الطيران إلى 18 مدينة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو/ حزيران 2017 عندما قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات.

وكان أكبر الباكر قد قال في أبريل/ نيسان إن الشركة منيت بخسائر كبيرة في 2017 دون أن يذكر رقما معينا.

وردا على سؤال عن توقعات 2018 قال الباكر "نعم، هناك احتمال بأن تكون سنة ثانية من الخسائر، لكننا قلصنا خسائرنا بشكل كبير" وأضاف على هامش مؤتمر لقطاع الطيران "إن لدى الشركة رصيدا جيدا من السيولة النقدية ولا تحتاج إلى دعم حكومي في الوقت الحالي".