اتهمت قطر السعودية بالتهور بعد أن هددت الرياض بعمل عسكري إذا نشرت الدوحة نظاماً روسياً للدفاع الجوي.
اتهامات قطرية للسعودية بعد تقرير عن تهديد عسكري
اتهامات قطرية للسعودية بعد تقرير عن تهديد عسكري
وقال وزير الخارجية القطري إنه لا يعتقد أن التهديد السعودي خطير، لكنه اتهم الرياض باستخدام الرسالة لمحاولة إثارة اضطراب في منطقة يهزها الخلاف الذي بدأ قبل عام بين الدوحة وقوى إقليمية أخرى.
وكان صحيفة لوموند الفرنسية قد قالت السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان قد بعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى فيها قلقه من المحادثات الجارية بين الدوحة وموسكو بشأن نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400، وأضاف أن السعودية مستعدة لدراسة كل التدابير بما في ذلك العمل العسكري.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني : "نسعى للحصول على تأكيد رسمي من الحكومة الفرنسية للرسالة".
وأضاف: "لا يوجد تهديد عسكري خطير في هذا الأمر لكن الطريقة التي يستخدم بها لتبرير أو خلق اضطراب في المنطقة غير مقبولة....لا توجد شكوى مشروعة وراء هذه الرسالة وتهديد قطر".
اقرأ أيضاً:
صحيفة فرنسية: السعودية تهدد بعمل عسكري إذا نشرت قطر صواريخ إس-400
تعزيز الروابط بين الدوحة وموسكو وسط مساعي قطر شراء حصة في روسنفت
وكانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر قبل عام واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، وتنفي قطر ذلك الاتهام وتقول إن المقاطعة محاولة للنيل من سيادتها.
وفي العام الماضي وقعت قطر وروسيا اتفاقاً للتعاون العسكري والتقني، ونقلت وسائل إعلام عن السفير القطري في روسيا قوله في كانون الثاني/يناير إن بلاده تجري مباحثات لشراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.
وسُئل وزير الخارجية القطري عما إذا كانت الدوحة ستمضي قدما في إبرام الصفقة فقال : "قطر تركت كل الخيارات مفتوحة لمشترياتها الدفاعية ولذا فإننا نحصل على أفضل جودة للدفاع عن بلدنا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة لذلك".
ووصف الوزير التهديد بأنه "سلوك متهور".
للمزيد على يورونيوز:
بعد عام على الأزمة الخليجية هذا ما حلّ بقطر؟
السعودية ومصر والإمارات والبحرين يتمسكون بمطالبهم في مواجهة الدوحة رغم ضغوط ترامب