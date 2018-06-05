على وقع موسيقى البوب ظهر نجم منتخب البرازيل لكرة القدم وبطل العالم لسنة 2002 رونالدينو، في شريط غنائي، محاطا براقصات مع مغني الراب التونسي "كادوريم"، ليشجع منتخبات تونس والمغرب ومصر والسعودية لكرة القدم، التي ستشارك في مونديال روسيا 2018.
رونالدينو في كليب غنائي تشجيعا للمنتخبات العربية في المونديال
رونالدينو في كليب غنائي تشجيعا للمنتخبات العربية في المونديال
وتحمل الأغنية اسم "أو لا لا لا لا"، وتحمل خلفية المشاهد المصورة مناظر من البرازيل، وأعلام منتخبات الدول العربية الأربع التي ستشارك في المنافسات النهائية لكأس العالم.
ويردد "كادوريم" كلمات الأغنية قائلا: جاءت النسور من تونس والأسود من المغرب (في إشارة إلى نسور قرطاج وأسود الأطلس)، والفراعنة من مصر والأمل أن يجلب الفريق الأخضر السعودي لنا الفرحة.
وجاء على موقع "أوروب 1" الفرنسي نقلا عن إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية أن "كادوريم" أعد الأغنية لتشجيع المنتخبات العربية، وأنه اختار الحي الذي كبر فيه رونالدينو في ريو دي جانيرو في البرازيل، باعتبار البلد رمزا للعبة كرة القدم في العالم.
وسوف تنطلق منافسات كأس العالم في روسيا الأسبوع المقبل في 14 من شهر حزيران/يونيو وسيكون الافتتاح من موسكو. ويخوض المنتخبان المصري والسعودي المباريات في المجموعة الأولى، بينما يلعب المغرب مبارياته في المجموعة الثانية، أما تونس فتلعب في المجموعة السابعة.
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