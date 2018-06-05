تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة امتحانات طلاب السنة الأولى من كلية الحقوق بجامعة دمشق السورية، والتي طرح فيها سؤال عن إصابة لاعب كرة القدم المصري الشهير محمد صلاح. حيث سؤل الطلاب أن يعددوا الحجج القانونية التي تجنب كابتن ريال مديد سيرجيو راموس من المساءلة القانونية رغم أنه تسبب بإصابة بالغة في كتف صلاح خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ناديي ليفربول الإنكليزي، وريال مدريد الإسباني.
"إصابة كتف صلاح" سؤال في امتحان الحقوق بجامعة دمشق
"إصابة كتف صلاح" سؤال في امتحان الحقوق بجامعة دمشق
وجاء السؤال على النحو التالي: "تسبب سيرجيو راموس بإصابة محمد صلاح خلال نهائي أبطال أوروبا 2018. بطبيعة الحال، لا يمكن مساءلة راموس على فعله هذا من الناحية الجزائية، وذلك لعلة توافر أربعة شروط تجعل باجتماعها استعمال العنف مبررا في الألعاب الرياضية. عدد هذه الشروط تعداد فقط".
إحدى القنوات السورية المهتمة بالرياضة نشرت الورقة الامتحانية، معتبرة أنها لا تخلو من الطرافة ومثنية على الأستاذ الذي وضع الأسئلة. وقد أجاب أحد طلاب الحقوق عن السؤال معددا الشروط بالقول:
- أن تكون اللعبة مما يقر وجودها القانون او العرف
- أن تكون اللعبة قد تمت برضاء اللاعب المصاب
- أن يكون اللاعب الذي احدث الاصابة في نده قد راعى قواعد اللعب واصوله
- أن تكون الاصابات قد وقعت اثناء اللعب
وكان هيكتور كوبر مدرب مصر أعلن الإثنين عن تشكيلة من 23 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر. وكان صلاح ضمن هذه التشكيلة رغم إصابة كتفه والتكهنات المتعددة حول موعد عودته إلى الملاعب.
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