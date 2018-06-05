سنغافورة تستعد لاحتضان قمة كيم وترامب

تمضي التحضيرات في سنغافورة على قدم وساق، لعقد القمة المنتظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وقد تم تحديد موعد مبدئي الثلاثاء المقبل، على الساعة التاسعة صباحا. وقبل أسبوع من موعد القمة المرتقبة، أعلنت سنغافورة منطقتها الدبلوماسية منطقة "الحدث الخاص".
في الأثناء أعلن البيت البيت الأبيض رسميا أن الاجتماع بين الزعيمين سيجرى على الساعة التاسعة صباحا في 12 من هذا الشهر، وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن الرئيس الأمريكي سيطرح مواقفه المعروفة مباشرة للزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة، وإن تركيز الإدارة الأمريكية سيتعلق بمنع الانتشار النووي، وكان الرئيس الأمريكي استقبل قبل بضعة أيام وفدا كوريا شماليا نقل له رسالة من الزعيم الكوري الشمالي.
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من جانبها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها مستعدة لمواصلة عمليات التفتيش في كوريا الشمالية، وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، إن الوكالة ستكون مستعدة لاستئناف عملها بشكل سريع بخصوص عمليات التثبت من برنامج كوريا الشمالية النووي، إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي.
أما كيم يونغ أون فإنه يستعد بدوره للقمة، وقد فسر تعويضه لقادة من كبار العسكريين كخطوة لتشديد قبضته على السلطة، والتخلص من أي معارضة في مثل هذا الوقت، لأي التزام دولي تنخرط فيه بيونغ يانغ. وكان ثلاثة عسكريين كوريين شماليين من القادة الكبار أقيلوا من مناصبهم وفق مسؤول أمريكي، في خطوة وصفها محللون بأنها قد تدعم جهود الزعيم الكوري الشمالي لبدء قفزة على مسار التطور الاقتصادي والانخراط مع العالم.
وبالعودة إلى سنغافورة التي ستحتضن القمة، تكشف الحانات عن مزيج من المشروبات تحت اسم "ترامب وكيم"، ولكنها ترفض أن تقول، أيهما الأقوى.