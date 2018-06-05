سنغافورة تستعد لاحتضان قمة كيم وترامب

تمضي التحضيرات في سنغافورة على قدم وساق، لعقد القمة المنتظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وقد تم تحديد موعد مبدئي الثلاثاء المقبل، على الساعة التاسعة صباحا. وقبل أسبوع من موعد القمة المرتقبة، أعلنت سنغافورة منطقتها الدبلوماسية منطقة "الحدث الخاص".

في الأثناء أعلن البيت البيت الأبيض رسميا أن الاجتماع بين الزعيمين سيجرى على الساعة التاسعة صباحا في 12 من هذا الشهر، وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن الرئيس الأمريكي سيطرح مواقفه المعروفة مباشرة للزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة، وإن تركيز الإدارة الأمريكية سيتعلق بمنع الانتشار النووي، وكان الرئيس الأمريكي استقبل قبل بضعة أيام وفدا كوريا شماليا نقل له رسالة من الزعيم الكوري الشمالي.