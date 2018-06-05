في الوقت الذي تتأهب فيه سنغافورة لاستضافة القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بدأت حانات المدينة في إعداد توليفات جديدة تحتوي على المشروب الكحولي الكوري السوجو احتفالا بالمناسبة.
شاهد: كوكتيل "ترامب" و"كيم" يغزو حانات سنغافورة قبل القمة التاريخية
شاهد: كوكتيل "ترامب" و"كيم" يغزو حانات سنغافورة قبل القمة التاريخية
وأطلقت حانة إسكوبار إسما "ترامب" و"كيم" على توليفاتها الجديدة. مشروب ترامب الأزرق هو خليط من البوربون الامريكي المكون من الويسكي المقطر إضافة إلى الشعير، في المقابل يحمل مشروب كيم اللون الأحمر وهو مكون في الاساس من مشروب السوجو الكوري.
كما أعلنت حانة هوبهيدز الواقعة في وسط الحي التجاري المزدحم بالمدينة أنها ستقدم مشروبا أطلقت عليه اسم (برومانس) وهو مكون من البيرة والتكيلا والكوكا الدايت (منخفضة السعرات الحرارية) ومشروب السوجو المصنوع من الأرز المقطر والذي يعتبره العديد من الكوريين مشروبهم الوطني.
وقال كارلو إيبانيز مدير الحانة لرويترز "قررنا استخدام الكوكا الدايت باعتبارها مشروب ترامب المفضل" وأضاف أن ملصقا عليه صورة لترامب وكيم سيصاحب المشروب الجديد.
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وسيقدم المشروب لفردين بسعر 19.90 دولار سنغافوري (14.89 دولار أمريكي) للاثنين لكن من المستبعد أن يتبادل الزعيم الكوري الشمالي الأنخاب مع ترامب الذي لا يحتسي الخمر.
وقال إيبانيز "سيحصل الزبائن أيضا على ملصق عن السلام العالمي عند طلبهم هذا المشروب". وأضاف "نأمل جميعا أن تأتي هذه القمة بشيء جيد".
وتتطلع حانة إسكوبار أيضا للاستفادة من هذه الفرصة بطرح مشروبين باسم "ترامب" و"كيم"، الأول توليفة أساسها مشروب البوربون والآخر مشروب أساسه السوجو.
وأكد ترامب يوم الجمعة أنه سيلتقي كيم كما كان مقررا رغم إعلانه إلغاء القمة يوم 24 مايو أيار مشيرا إلى "عداء" بيونجيانج.
والقمة المقرر عقدها يوم 12 يونيو حزيران ستكون الأولى من نوعها بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي في السلطة.
المصدر: رويترز