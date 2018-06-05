"حرب النجوم" في نسخته العارية على المسارح الأمريكية

عاد العرض الهزلي "ذا امباير سترايب باك" إلى مسارح كاليفورنيا بعد ست سنوات على انطلاقه لأول مرة.
والعرض هو محاكاة هزلية لسلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم"، ويجمع شخصيات الفيلم بأزياء غريبة ووحوش ورجال آليين.
وخلال العرض يقوم الممثلون بالتجرد من جزء من ازيائهم الخاصة بشخصيات سلسلة أفلام "حرب النجوم".
وتم العرض في فندق "أيس هوتيل" وسط مدينة لوس أنجليس، وسيستمر لمدة أسبوع حيث ستتوقف الفرقة في سان خوسيه وساكرامنتو وسان فرانسيسكو.
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ويضم العرض 60 شخصية من الفيلم منهم يودا وهان سولو، ويحتوي على تبديل بين الجنسين مع الحفاظ على سمات وخصائص كل شخصية.
واعتبر مؤلف العمل راسل بيتي أن العرض يحتوي على كل العوامل التي تجعل منه ممتعاً، ووصفه " بالنسخة المثيرة" من حرب النجوم وأضاف : " هذا العرض مثير دون أن يكون عرضاً جنسياً".
وأكد بيتي على أن العرض لا يتبع لديزني ومنتجاتها التسويقية، ويعتمد بشكل أساسي على إقبال المعجبين عليه، وأضاف : " نحن محظوظون بسبب قوانين الاستخدام العادل" ، وأضاف أن العرض يجذب جمهوراً كبيراً من الإناث رغم مشاهد التحول بين الجنسين.
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