من القهوة إلى السياسة هل تقود "ستاربكس" رئيسها إلى البيت الأبيض؟

يتخلى هوارد شولتز يوم 26 حزيران/ يونيو، عن منصبه كرئيس مجلس إدارة ستاربكس، أكبر سلسلة للقهوة في العالم.
استقالة أو اعتزال الرئيس التنفيذي لأكبر سلسلة "قهوة" في العالم، أثارت التكهنات بأنه سيدخل تجربة سياسية هذه المرة. وتحدثت الصحافة الأمريكية عن طموحات رئاسية محتملة، لهذه الشخصية المفعمة بقيم التحرر والليبرالية.
بدأ شولتز، البالغ من العمر 64 عاماً العمل مع شركة ستاربكس منذ نحو أربعة عقود، وقام ببنائها لتصبح واحدة من أقوى العلامات التجارية العالمية في العالم.
وتحت قيادته، انتقلت سلسلة المقاهي في سياتل من 11 مقهى، إلى أكثر من 28 ألفاً من المقاهي، على امتداد 77 دولة. وأبرمت شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال الأغذية.
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وتأتي خطوة شولتز بعد أن كان قد تخلى عن المهام اليومية للرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس في العام الماضي، للتركيز على مشاريع الابتكار والأثر الاجتماعي كرئيس تنفيذي.
وأعلن شولتزأنه سيؤلف كتاباً عن الأثر الاجتماعي لـ "ستاربكس" وبشكل عام عن المسؤولية الأخلاقية لشركة كبيرة مدرجة في البورصة.
ورغم أن احتمال الانخراط في العمل السياسي، لم يحسم بشكل نهائي بعد، إلا أنه عبّر عن ميله نحو ذلك بوضوح في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز، حين قال: "منذ فترة من الوقت، أشعر بقلق عميق إزاء بلدنا الانقسام المتزايد في الداخل وموقفنا في العالم".
ونفى شولتز في السنوات الأخيرة، مراراً وتكراراً أنه سينتقل إلى السياسة، لكنه بدا أكثر انفتاحاً على فكرة الترشح للمناصب العامة في مقابلة أجراها مع شبكة التلفزيونية سي إن إن الأسبوع الماضي.