شاهد: كيف تعلم إسرائيل أبناءها لغة عدوها الأول

تخرج مدرسة ثانوية في إسرائيل طلابا يتحدثون اللغة الفارسية حتى تلبي احتياجات أجهزة المخابرات الإسرائيلية من مجندين يتقنون هذه اللغة للاستعانة بهم في ترجمة وقراءة وتحليل وثائق إيرانية سرية وسط حرب خفية آخذة في الاتساع مع إيران.

ومنذ العام 2015، تدير مدرسة بن جوريون الثانوية برنامجا فريدا من نوعه في نظام التعليم الإسرائيلي يتيح لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر التخصص في اللغة والثقافة الفارسية تحت إشراف ضابط أمن الدولة السابق بيني شميلوفيتش.