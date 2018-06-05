بعد محمد صلاح، حارس مرمى ليفربول ربما يكون ضحية احتكاك قوي مع راموس أدى إلى ارتجاج دماغي

قال أطباء إن حارس مرمى ليفربول لوريس كاريوس تعرض لارتجاج دماغي، خلال نهائي دوري ابطال أوروبا أمام ريال مدريد الشهر الماضي. وكان كاريوس وراء خطأين فادحين أسفرا عن تسجيل الهدف الأول ثم هدف الفوز الثالث لمنافسة الإسباني ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في كييف يوم 26 أيار/مايو الماضي.
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وقد أجرى كاريوس البالغ من العمر 24 عاما فحوصات طبية في مستشفيات بوسطن الأمريكية، وقال الاطباء إن وقع الارتجاج تم الشعور به على الأرجح فور الإصابة، وإنه من الممكن أن يؤثر ذلك على لياقة اللاعب.
وكان كاريوس اصطدم مع مدافع ريال مدريد سارجيو راموس في بداية الشوط الثاني من النهائي، عندما كانت النتيجة متعادلة دون أهداف، وبعد ذلك بدقائق رمى كاريوس بالكرة بين أقدام مهاجم الريال كريم بنزيمة، الذي اقتنص الفرصة وأسكن الكرة الشباك مسجلا الهدف الأول.
بعد ذلك عدل ليفربول النتيجة عن طريق اللاعب ساديو ماني، ولكن غاريث بايل عاد ليسجل الهدف الثاني بضربة مقصية رائعة، ثم ختم مهرجان الأهداف بركلة قوية من مسافة نحو ثلاثين مترا، وقد مرت الكرة بين يدي الحارس كاريوس لتستقر في الشباك.
وفي أعقاب المباراة تلقى كاريوس تهديدات بالقتل، ما دفع بالشرطة إلى فتح تحقيق، فيما أعرب كاريوس الذي فقد التركيز على مايبدو،عن أسفه العميق لأحباء فريق ليفربول، الذي انضم إليه سنة 2016 مقابل عقد، تجاوزت قيمته خمسة ملايين يورو.