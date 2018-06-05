شاهد: ارتفاع عدد ضحايا سفينة المهاجرين الغارقة قبالة السواحل التونسية إلى 60 قتيلا

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الاثنين إن عدد قتلى سفينة مكتظة بالمهاجرين غرقت قبالة السواحل التونسية مطلع الأسبوع قد ارتفع إلى 60 قتيلا في واحد من أسوأ حوادث غرق المهاجرين في سنوات.

وقالت السلطات التونسية في بيان إن السفينة غرقت قبالة سواحل قرقنة ليل السبت. وأضافت أن المهاجرين من تونس ودول أخرى.