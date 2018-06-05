ارتفاع ضحايا ثوران بركان فويغو إلى 26 قتيلا

قال مسؤول في غواتيمالا إن عدد الأشخاص الذين راحوا ضحية ثوران بركان فويغو الذي ثار مساء الأحد قد ارتفع إلى 62 قتيلا. وقالت متحدثة باسم معهد غواتيمالا الوطني لعلوم الطب الشرعي إنه لم يتم التعرف سوى على 13 فقط من الضحايا حتى الآن.
وكان ثوران بركان فويغو يوم الأحد منذ أكثر من أربعة عقود وتسبب في إغلاق المطار الدولي الرئيسي للبلاد وغطى آلاف الهكتارات من مزارع البن على منحدرات الجبل بالرماد البركاني.
أوضحت العشرات من لقطات الفيديو التي تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي وتلفزيون غواتيمالا حجم الدمار الذي خلفه ثوران بركان فويغو.
ويقع البركان على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة وقريب من مدينة أنتيجوا وهي مزار سياحي وتشتهر بمزارع البن.
وقال ديفيد دي ليون المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن تغير مسار الرياح هو السبب في تساقط الرماد البركاني على أجزاء من العاصمة.
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