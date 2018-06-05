خباز متهم بمعاداة المثليين في كولورادو ينتصر في معركته القضائية

أقرت المحكمة العليا الأميركية، يوم الاثنين، حق الخباز جاك فيليبس في رفض صنع قالب حلوى بمناسبة احتفال زواج رجلين مثليي الجنس.
القضاة الذي يبلغ عددهم تسعة، صوت سبعة منهم لصالح الخباز. وجاء في حكمهم الصادر أن فيليبس رفض صنع قالب الحلوى لاسباب دينية، ملقية باللوم على لجنة الحقوق المدنية في ولاية كولورادو ومتهمة إياها بإظهار العداء للدين.
فهذه اللجنة كانت قد رفعت دعوى بحق الخباز مشيرة الى انه خرق قانون مناهضة التمييز للولاية في رفضه لصنع قالب الكاتو لكل من دافيد مولينز وتشارلي كريغ عام 2012. وهذا القانون يمنع المؤسسات رفض تقديم الخدمات لاسباب عرقية او جنسية او الميول الجنسية والوضع الاجتماعي.
هذا وكانت قد خرجت مظاهرتان في الخامس من أيلول/سبتمبر عام 2017. الأولى تدعم الخباز جاك وتطالب المحكمة بنصرته، وهذا ما تشير اليافطات التي يحملها المناصرون له. أما المظاهرة الثانية المؤيدة للرجلين الزوجين، فإنها ترى القضية أبعد من أن تكون قضية قالب حلوى فقط.
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