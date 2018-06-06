قالت أجهزة الطوارئ الفرنسية إن انفجارا في صومعة للحبوب بمدينة ستراسبورغ في شرق البلاد أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح خطيرة صباح الأربعاء. ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي تسبب في نشوب حريق بالصومعة الواقعة على ضفاف نهر الراين على الحدود مع ألمانيا.
إصابة 11 شخصا في انفجار صومعة حبوب في شرق فرنسا
إصابة 11 شخصا في انفجار صومعة حبوب في شرق فرنسا
والصومعة ملك لشركة كومبتوار أغريكول الزراعية التعاونية. وقال وسطاء محليون في تجارة الحبوب إن سعة التخزين في الصومعة تبلغ 40 ألف طن. وامتنعت الشركة عن التعليق.
وتعد فرنسا أكبر منتج ومصدر للحبوب في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر نهر الراين طريقا مهما لنقل الحبوب من شرق فرنسا إلى دول شمال أوروبا مثل ألمانيا وهولندا.
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