هل سمعتم من قبل بالقط الكندي " buff"؟ هذا القط السمين تمكن من أن ينال اعجاب الآلاف حول العالم، فوزنه الزائد منحه شيئا من القبول الإضافي عند الناس، ناهيكم عن جرأته بالاختلاط بهم والتقرب منهم.
هل سمعتم بالقط الذي يتابعه 20 ألفا؟.. والعدد قابل للازدياد
هل سمعتم بالقط الذي يتابعه 20 ألفا؟.. والعدد قابل للازدياد
وبالتجول في حسابه على تويتر، فإن هذا القط يتمتع بشعبية كبيرة، حوالي 22 ألف متابع لحسابه، بينما لا يتابع حسابه سوى 4 أشخاص، هم الممثلة الكندية تاتيانا مسلاني، والمغنية والكاتبة الأمريكية هالسي، ونجم كوميدي يدعى كاليب، والصفحة الرسمية لمسلسل " Orphan Black".
متابعو القط على حسابه الرسمي على تويتر، ينشرون وبشكل مستمر صورا ومقاطع فيديو طريفة له، محولينه إلى بطل أسطوري، يستطيع أن يسحق كل من يقف في طريقه.
إليكم بعض التغريدات الساخرة التي تناقلها محبو هذا القط: