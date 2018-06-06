قالت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية. ولم تقدم الوزارة معلومات عن اسم القتيل أو عمره مشيرة إلى أن جثمانه موجود لدى الجيش الإسرائيلي.
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
وأظهرت لقطات فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شخصا ممدا على الأرض وغارقا في دمائه يحيط به عدد من الجنود الإسرائيليين.
وقال مصدر في خدمة الإسعاف الفلسطينية إن الإسعاف بانتظار تسلم الجثمان من الجيش الإسرائيلي.
ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي عن ملابسات الواقعة.
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