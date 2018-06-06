تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم إثر اختراق موقع ماي هيريتيج

قالت شركة "ماي هريتاج ماي MyHeritage" للتواصل العائلي وتحديد الأنساب في رسالة على مدونة إنها تعرضت لعملية اختراق أمني لموقعها أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم.

وأفادت المدونة بأن الاختراق الأمني حدث يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي واستهدف عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور مستخدمي الموقع منذ تسجيلهم فيه وحتى حدوث الاختراق.

وأضافت الشركة أنها لم تعلم بأمر الاختراق إلا يوم الاثنين الماضي عندما أبلغ باحث رئيس أمن المعلومات بالشركة بأنه اكتشف وجود ملف يحتوي على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور على خادم خاص خارج موقع ماي هريتيج.