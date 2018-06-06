أبوظبي وقطر من أكبر خمسة مستثمرين للعقارات في العالم

ذكر تقرير بحثي أن جهاز أبوظبي للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار صارا ضمن أكبر خمسة مستثمرين في العقارات على مستوى العالم، في مؤشر على اتجاه صناديق الثروة السيادية الخليجية بشكل متزايد إلى إجراء تعديلات في محافظها الاستثمارية.

وساهمت صناديق الثروة السيادية الخليجية في تنويع اقتصادات تلك البلدان بعيدا عن النفط والاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول غير النفطية.