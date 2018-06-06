في ظل رفض شعبي لأي زيادة في الضرائب، ألغى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جميع الزيادات الضريبية الخاصة بالوثائق الإدارية، وخاصة منها جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة.
بوتفليقة يسحب جميع الزيادات الضريبية الخاصة بالوثائق الإدارية
بوتفليقة يسحب جميع الزيادات الضريبية الخاصة بالوثائق الإدارية
قرار سحب هذه الزيادات التي بلغت بالنسبة لبعض الوثائق 200% اتخذه بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء.
وكان الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي قد اقترح تلك الضرائب، ولكنه تعرض إلى انتقادات شديدة من الجزائريين، وتعددت الردود الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن قرار الرئيس لا يعدو أن يكون سوى تمهيدا لإعلان ترشح بوتفليقة إلى عهدة خامسة.
واقترح مشروع رفع الضرائب زيادات كبيرة حيث حددت الضريبة على بطاقة الهوية بنحو 18 يورو وحددت الضريبة على جواز السفر بنحو 110 يورو، وذلك وفق شكل الوثيقة وآجال التسليم. وكانت الحكومة الجزائرية قد لجأت إلى محاولة إقرار الرسوم أملا في تعزيز الإيرادات، التي تأثرت بتراجع أسعار برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا سابقا، ولكن الأسعار ارتفعت في الفترة الأخيرة إلى 80 دولارا.