الأرجنتين تلغى مقابلة ودية أمام منتخب اسرائيل بسبب العنف في غزة

قررت الأرجنتين إلغاء اللقاء الودي التحضري لمنافسات كأس العالم في روسيا 2018 والذي كان من المقرر أن يجمع ما بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإسرائيلي في القدس السبت بسبب ضغوط سياسية واسعة وانتقادات حدادة لحملة القتل التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة.
وأعلن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيجوين ان بلاده ألغت آخر مبارياتها التحضيرية لكأس العالم التي كانت مقررة يوم السبت المقبل أمام المنتخب الإسرائيلي في القدس. وقال هيجوين في مقابلة مع شبكة ئي.اس.بي.إن "لقد فعلوا اخيرا الشيء الصحيح" مؤكدا التقارير بان المباراة أُلغيت بسبب ضغوط سياسية.
وكان من المقرر ان تكون المباراة التي ستقام في ملعب تيدي كوليك في القدس الاخيرة للارجنتين قبل انطلاق مشوارها في نهائيات كأس العالم حيث ستواجه ايسلندا في 16 يونيو/ حزيران الجاري.
وتم نقل المباراة إلى القدس بعد تحويل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى المدينة المقدسة وسط انتقادات كبيرة من الفلسطينيين وجمعيات حقوقية.
ولم يعلق اتحاد كرة القدم الاسرائيلي على هذه الواقعة، فيما أوردت تقارير إعلامية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في محاولة لإتمام المباراة التي من كان من المتوقع أن تُقام في القدس السبت.
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من جهته كان جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد دعا الجماهير الفلسطينية والعربية إلى حرق قمصين نجم المنتخب الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي اعتراضاً على إقامة مباراة الأرجنتين في القدس.
هذا وشهدت الحصة التدريبية للمنتخب الأرجنتيني التي جرت الثلاثاء ببرشلونة حملة اعتراضات واسعة أقامها متظاهرون يرتدون قميص المنتخب الأرجنتيني الملطخ بالدم.
ويترك قرار تعليق مباراة الأرجنتين الودية الأخيرة المدير الفني خورخي سامباولي في مأزق لترتيب خوض لقاء آخر قبل السفر لروسيا من أجل المشاركة في كأس العالم.