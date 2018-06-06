الأرجنتين تلغى مقابلة ودية أمام منتخب اسرائيل بسبب العنف في غزة

قررت الأرجنتين إلغاء اللقاء الودي التحضري لمنافسات كأس العالم في روسيا 2018 والذي كان من المقرر أن يجمع ما بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإسرائيلي في القدس السبت بسبب ضغوط سياسية واسعة وانتقادات حدادة لحملة القتل التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة.

وأعلن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيجوين ان بلاده ألغت آخر مبارياتها التحضيرية لكأس العالم التي كانت مقررة يوم السبت المقبل أمام المنتخب الإسرائيلي في القدس. وقال هيجوين في مقابلة مع شبكة ئي.اس.بي.إن "لقد فعلوا اخيرا الشيء الصحيح" مؤكدا التقارير بان المباراة أُلغيت بسبب ضغوط سياسية.