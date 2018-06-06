صنع حرفيون ايطاليون مجموعة من الأثاث مستوحاة من المناظر الطبيعية لمقاطعة ماتيرا. انهم من بين 100 من رواد الأعمال من منطقة باسيليكاتا الايطالية للمشاركة في برنامج تدعمه صناديق التماسك الأوروبية.
بازيليكاتا الايطالية: تعاون من أجل التدويل
بازيليكاتا الايطالية: تعاون من أجل التدويل
بازيليكاتا منطقة في جنوب إيطاليا غنية بالتقاليد والدراية، احياناً، تواجه صعوبات في التسويق للخارج. مشروع أصلي يهدف ايجاد وسيلة مناسبة.
شملت مبادرة " Mapping Basilicata "، التي تم إطلاقها قبل ثلاثة أعوام وتركز على دعم المهارات، حوالي 100 شركة محلية للأعمال التجارية والأزياء والأثاث. التكلفة الإجمالية: 1.26 مليون يورو، نصفها من صناديق التماسك الأوروبية.
حب المعرفة
هكذا، على سبيل المثال، عمل فرانشيسكو باوليتشيلي وإيمانويل سيفاريللي مع خمسة رجال أعمال آخرين على انتاج الأثاث تخيله سبعة مصممين أجانب بعد اكتشاف الأحياء القديمة لماتيرا - أو "ساسي" - وكهوفها المعروفة.
"هذه الأريكة مستوحاة من بانوراما" ساسي "لمدينة ماتيرا" حيث انطلق المصممون من صورة متناقضة للغاية أبرزت أبواب ونوافذ المنازل"، يقول فرانشيسكو باوليتشيلي.
صنعت شركة زميله إيمانويل سيفاريللي، المتخصصة في البوليسترين، ثلاث قطع من هذه المجموعة التي تم عرضها في أوروبا، والولايات المتحدة أو في واليابان.
"لتحقيق نتائج محددة، يجب أن نعمل معاً"
"تم عمل كل قطعة من المجموعة من سبع شركات بشكل مباشر أو غير مباشر. بفضل هذه التجربة أدركت أنه إذا أردنا تحقيق نتائج معينة، علينا أولا، العملُ معا"، يقول إيمانويل سافاريلي.
بفضل هذا التعاون ولدت "مجموعة" CASAMATERA، واحدة من ثلاث شبكات إقليمية من الشركات التي شهدت النور بفضل مشروع "Mapping Basilicata" الذي حصل على "الجائزة" الأوروبية 2016.
في منطقة كان العمل الفردي فيها هو القاعدة، ترسخ هذا المشروع التعاوني وأصبح معروفا في الخارج. ويأمل ابطاله أن تمنحهم ماتيرا عاصمة الثقافة الأوروبية عام 2019 زخماً تجارياً جديداً.