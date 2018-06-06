النووي الإيراني على جدول محادثات ماي ونتانياهو

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستبحث أفضل السبل للحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية وذلك خلال محادثات مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الأربعاء.
وأكد المتحدث موقف بريطانيا المؤيد للاتفاق النووي مع طهران ، وأضاف : "بوسعكم توقع أن تثير رئيسة الوزراء ملف إيران وأفضل السبل لمنعها من تطوير سلاح نووي، ما زالت بريطانيا ترى، مثل فرنسا وألمانيا، أن الاتفاق النووي مع إيران هو أفضل سبيل لمنع حدوث ذلك".
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وكانت بريطانيا قد قالت إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي كشف فيها عما وصفها بأدلة على برنامج إيراني سري للأسلحة النووية تؤكد أهمية الإبقاء على القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وكان نتنياهو قد قال في كلمة له أن إسرائيل لديها أدلة على امتلاك إيران لبرنامج نووي سري، ونشر أمس في تغريدة له على تويتر " لسنا متفاجئين، لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
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