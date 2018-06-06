قريباً .. قهوتك بنكهة البروكولي

صناعة القهوة حول العالم تشهد تطوراً مضطرداً وابتكارات لا تخطر ببال أحياناً .. وقريباً قد يتطلب شرب القهوة شجاعة من نوع خاص.
في أستراليا حيث لا توجد بكثرة سلاسل المقاهي الشهيرة حول العالم بل تتفوق عليها المقاهي المحلية المستقلة، ثقافة شرب القهوة آخذة بالتنوع بشكل كبير وهائل، مبادرات واقتراحات وتجارب لمنتجات قهوة مختلفة ومبتكرة حتى وإن لم تحوي القهوة في مكوناتها كمشروب اللاتيه الأزرق الخالي من الكافيين والقهوة ومصنع من طحالب البحر والذي بدأت إحدى المقاهي في ملبورن انتاجه وبيعه منذ عامين كخيار نباتي صحي.
أحدث الصيحات في عالم القهوة الأسترالية هو البروكولي، نعم كما قرأت تماماً، ليس هناك من خطأ، إنها فعلاً قهوة البروكولي وليس حساء البروكولي!
ما عليك إلا إضافة مسحوق البروكولي إلى فنجان الإسبرسو ثم إضافة الحليب .. قهوة بطعم البروكولي، قد لا تكون مشكلتها الوحيدة هي إضافة الحليب لها عند من لا يفضلون قهوتهم بالحليب!
بالنتيجة كانت الآراء متضاربة حول "لاتيه البروكولي" عند تجربة تقديمه في إحدى مقاهي ملبورن.
مسحوق البروكولي هذا تقف وراء تطويره "هورت إنوفايشن" بالتعاون مع منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية وهي الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم، هذا المنتج الجديد يضمن استخدام الخضراوات كاملة دون التخلص من أي جزء منها، مع ضمان الحفاظ على كل المكونات الغذائية التي تحويها والمواصفات الأصلية من لون ونكهة، حتى مع عمليات المعالجة والتجفيف قبل تحويل النبتة إلى مسحوق، يتاح استخدامه مع القهوة وفي إعداد الطعام والحلويات والعصائر، بحيث تساوي ملعقتان منه حصة يومية كاملة من البروكولي الغني بفيتامينات "c"، "a"، "b6، "k" وكذلك غني بالبوتاسيوم والماغنيزيوم وحمض الفوليك.
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الخطوة القادمة بحسب الباحثين في الوكالة الوطنية للعلوم هي تطوير المنتج وإجراء تقييمات لملائمته لذائقة المستهلكين والعمل على خطط تجارية لإتاحته في الأسواق.
قد لا يشكل لاتيه البروكولي بديلاً للقهوة بكل الأحوال ولكنه يتيح بالتأكيد خياراً صحياً في وقت يتجه فيه العالم نحو صيحات الطعام والحياة الصحية أكثر فأكثر، فإن كنت تواجه صعوبات بتناول الحصة اللازمة الموصى بها من الخضروات يومياً، وتجد شراء وحفظ وإعداد الخضروات مهمة شاقة وتستهلك كثيراً من وقتك، أضف مسحوق الخضروات لقهوتك صباحاً وحقق لنفسك الفوائد الغذائية التي توفرها لك حصة الخضروات الواجب تناولها كل يوم.