توسل مالك بقرة بلغاري إلى سلطات بلاده للصفح عن بقرته بعدما قررت السلطات إعدامها إثر عبورها من الحدود البلغارية إلى الحدود الصربية قبل أن يتم إعادتها إلى موطنها الأصلي مرة أخرى.
البقرة "بينكا" تواجه الإعدام بعد عبورها حدود الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني
البقرة "بينكا" تواجه الإعدام بعد عبورها حدود الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني
وعبرت البقرة "بينكا" الحدود البلغارية إلى صربيا عن غير قصد أثناء تريضها بالمناطق الزراعية الحدودية بين البلدين دون أن يلتفت إليها أفراد حرس الحدود الصربيين.
وتعرف مزارع صربي على موطن البقرة البلغاري عبر شارة العلامة الخاصة بها وقام بإعادتها إلى مالكها الأصلي.
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وعلى الرغم من حصول مالكها على شهادة صربية تؤكد تمتع البقرة بصحة جيدة، إلا أن السلطات البلغارية قررت إعدام البقرة نظراً لخروجها من حدود الاتحاد الأوروبي إلى دولة غير عضوة بالاتحاد حيث تختلف المعايير والمستويات الصحية المتبعة في تربية المواشي.
وقالت السلطات البلغارية إن توسلات مالك بينكا لن تجدي نفعاً في ظل التطبيق الصارم لمعايير الصحة والسلامة الزراعية والغذائية للاتحاد الأوروبي.
وانضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 بينما لا تزال صربيا بعيدة عن حجز مكان لها ضمن العصبة الأوروبية.