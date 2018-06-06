شاهد: سيارة تسير إلى الخلف مسافة طويلة على الطريق السيارة في أوهايو

أوروبا
" إيران دخلت في معركة شرسة من أجل السيطرة الإقليمية منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية، وقد لعبت أنشطتها دوراً مؤثراً في المسار المختلط والمتغير للعديد من الصراعات، في أعقاب تدخل الولايات المتحدة في كل من أفغانستان والعراق، وبعد الاتفاق النووي لعام 2015، تم إدخال"
رمضان أبو جزر
مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
العالم
"أنا من السويد و سأبحر عبر هذه السفينة،سفينة الحرية،أتمنى اننا سننجح في كسر الحصارولو تسنى لنا ذلك فإننا سنهب السفن إلى سكان غزة. إننا نأمل حقا في بلوغ غزة لكن من الصعوبة بمكان الجزم بمدى وصولنا إلى مبتغانا من عدمه. انا من قسم الإعلام الخاص بالحملة وهذه هي المرة الأولى التي أبحر فيها عبر هذا القارب بالشراعي."
ديفينا ليفريني
مسؤولة الإعلام لسفن الحرية و بحارة
"لا أحد يريد العودة إلى رعب أهوال الحرب. لكن بالإضافة إلى ذلك فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية حكماً تقول فيه إنه خلال تعاقب الحكومات الثلاث المقبلة لا يستطيع أي رئيس أو برلمان إصدار مراسيم أو تمرير قوانين تتنافى مع الالتزام باتفاقية السلام"
خوان مانويل سانتوس
رئيس كولومبيا
"كما شاهدنا فإن العائلة والأصدقاء كما الناس جميعا هم من يرافقون والدين فقدا فلذة كبدهما. العائلة هي مهاجرة وهي لوحدها هنا،فالجالية الكردية في بلجيكا،و المواطنون البلجيكيون أبوا إلا أن يثبتوا للوالدين انهما ليسا لوحدهما في مصابهم الجلل وأنهم جاؤوا لمرافقتهما في دفن فقيدتهما"."
سلمى بن خليفة
محامية الدفاع -جمعية شبكة المحامين-بروكسل
"دعونا ننظر إلى إيطاليا ،أو في شمال أوروبا كما في جنوبها أو في اليونان،حيث تواجه مناطق أخرى عواقب الهجرة ولا يمكننا تجاهل ذلك. لقد وجدنا طريقة يتم عبرها تخصيص ميزانية مالية، تنطلق من أساس لتوزيع عادل للأموال الأوروبية حيث تذهب إلى الدول التي هي في حاجة ماسة إليها."
كورينا كريتو
مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية
"الأزمة في إيطاليا لن تكون منصبّة فقط حول إعادة هيكلة الديون سيكون هناك تهديد داهم فعلا يتعلق بمستقبل المشروع الأوروبي بأكمله ولليوروأيضا. إن إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة من مجموع دول الاتحاد الأوروبي."
سينزيا ألسيدي
باحثة في مركز دراسات السياسة الأوروبية
"التوترات في غزة تحدث في سياق يتسم بعدم وجود عملية سلام وفي سياق التطورات بشأن موضوع القدس وما زلنا ملتزمين جميعًا ، كل الدول ال28 ترى بأن القدس تظل عاصمة المستقبل للدولتين""
فيديريكا موغيريني
مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي
"تمثل مخلفات البلاستيك مشكلة كبيرة دون شك ويتعين على الأوروبيين العمل معا لمعالجة هذه المشكلة لأن النفايات البلاستيكية ينتهي بها الحال إما في هوائنا أو في تربتنا أو في محيطاتنا أو في طعامنا“."
فرانس تيمرمانس
نائب رئيس المفوضية الأوروبية
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