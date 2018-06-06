أعلن جهاز الإطفاء في لندن استدعاء 20 عربة و120 رجل إطفاء لمكافحة حريق على سطح فندق بشارع وليامز وسط العاصمة البريطانية.
حريق كبير على سطح فندق في العاصمة البريطانية والسبب غير واضح
حريق كبير على سطح فندق في العاصمة البريطانية والسبب غير واضح
وقال مراسل لرويترز إنه يمكن مشاهدة الدخان يتصاعد من فندق ماندرين أورينتال فئة الخمسة نجوم. وقالت الشرطة إنه يجري إخلاء الفندق وإن من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت هناك أي إصابات.
ونقل مشاركون على مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع فيديو أظهرت سحابة سوداء كبيرة تغطي جزءا من سماء المدينة.
ومازال سبب الحريق غير واضح حتى الآن.