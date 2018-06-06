الملاكم فلويد مايويذر يطيح برونالدو من على عرش الرياضيين الأعلى دخلاً

أصبح الملاكم الأمريكي السابق فلويد مايويذر الرياضي الأعلى دخلاً على مستوى العالم وذلك بعدما جنى 285 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يونيو/حزيران عام 2017 حتى نفس الشهر بالعام الحالي.
وأصدرت مجلة فوربس الأمريكية المعنية بأخبار المال والأعمال ومشاهير الأثرياء الثلاثاء قائمة بأسماء الرياضيين الأعلى دخلاً على مستوى العالم معلنة تقدم مايويذر (41 عاماً) بعدما احتل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة الرتيب خلال العامين الماضيين.
وساهمت أرباح النزال الأسطوري الذي جمع مايويذر بلاعب الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور بمدينة لاس فيغاس الأمريكية بشهر أغسطس/آب الماضي بنصيب الأسد من ثروة كلا الرياضيين هذا العام.
وحل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وصيفاً لمايويذر برصيد 111 مليون دولار من الأرباح التي حققها خلال العام المالي المقضي.
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وجاء رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الرابع بالقائمة برصيد 108 مليون دولار تبعه ماكغريغور برصيد 99 مليون دولار.
أما المركز الخامس فحصل عليه لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي جنى 90 مليون يورو خلال الموسم الذي شهد انفجاراً لأسعار لاعبي كرة القدم منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة مقابل 263 مليون يورو الصيف الماضي.
وحل لاعب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ونادي كليفلاند كافاليرز ليبرون جيمس بالمركز السادس برصيد 85.5 مليون دولار يتبعه لاعب التنس السويسري والمصنف الثاني عالمياً روجر فيدرر بمكاسب مادية بلغت 77.2 مليون دولار.