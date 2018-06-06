هارفي واينستين يرفض الاعتراف بتهم الاغتصاب والتحرش الموجهة إليه

رفض منتج هوليوود هارفي واينستين الذي تتهمه نحو مئة امرأة بارتكاب انتهاكات جنسية تتراوح بين التحرش والاغتصاب واتهم رسميا في 25 أيار/مايو المنصرم،عدم الإقرار بالتهم الرئيسية الثلاث الموجهة إليه.
وقرر منتج هوليوود إنكارالاتهامات التموجهة إليه أمام محكمة مانهاتن.
واختار المنتج البالغ من العمر 66 عاما عدم الإقرار بالتهم الرئيسية الثلاث الموجهة إليه، واحدة منها في قضية الاعتداء الجنسي واثنتان في جريمة الاغتصاب. وفي حال إثبات إدانته، فإنه سيواجه عقوبة سجن قد تصل إلى 25 عاما.
ولم يتلفظ واينستين سوى ببضع كلمات في قاعة المحكمة التي غصت بالحضور. وقال بصوت خافت بالكاد سمع: "غير مذنب" ردا على القاضي الذي سأله على أي أساس ينوي المرافعة. واكتفى بالرد بـ"نعم" مرات عدة حينما كان القاضي يستعرض له شروط وضعه قيد المراقبة.
محاميه بن برافمان ناب عنه بالحديث خلال أغلب أوقات الجلسة، فيما لم يتم الكشف عن هوية المرأة التي تتهم واينسيتن بالاغتصاب، وقال إنها أقامت علاقات جنسية مع المنتج على مدى 10 سنوات برضى الطرفين، غير أن هذه المعلومة لم تؤكد.
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كمت تتهم لوسيا إيفنز التي تشغل منصب مستشارة في شؤون التسويق واينستين بالاعتداء الجنسي وقالت إنه أجبرها على القيام بمداعبة جنسية فموية حين كانت تسعى للتمثيل في مقر شركته للإنتاج "ميراماكس"، متعهدا إشراكها في برنامج تلفزيون الواقع المخصص لعارضات الأزياء "بروجيكت راناواي".
ونفي محامى واينستين هذا الإتهام وأكد عدم إقامة أي علاقة جنسية من دون موافقة الطرف الآخر، منذ تكشف أولى المعلومات في هذا الخصوص. ولا يستبعد خبراء أن يقر بذنبه في نهاية المطاف بغية الاستحصال على عقوبة مخفضة، في حال اعتبر محاموه أن كسب الدعوى لم يعد في مقدورهم.
وقررت المحكمة الإفراج عن وايستين مقابل كفالة قدرها ميلون دولارمع ارتداء سوارا إلكترونيا وحصر تنقلاته في نيويورك وكونيتيكت.