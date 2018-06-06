فشل مئات المهاجرين في التسلل إلى إسبانيا عبر المغرب

حاول المئات من الأشخاص الدخول إلى الأراضي الاسبانية اليوم الأربعاء 6 يونيو / حزيران، باجتياز السياج الموجود على طول الحدود بين الأراضي الاسبانية "سبتة"، والمغرب.
السلطات الاسبانية أكدت اجراء اسعافات لثلاثة من هؤلاء، بعدما حاول المئات التسلسل من خلال اجتياز العوائق الفاصلة بين المغرب وإسبانيا.
الحرس المدني أكد محاولة حوالي 150 شخصا التسلسل، معظمهم من الصحراء الافريقية، معتبرا أنها أكبر محاولة تسلسل جماعية في السبعة أشهر الماضية، كما ألقت السلطات المغربية القبض على 250 شخصا أيضا حاولوا اجتياز المنطقة الحدودية.