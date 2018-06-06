أصبح المنتخب الإيراني لكرة القدم أول فريق يصل إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم المقرر بدء مبارياتها يوم 14 يونيو-حزيران الجاري.
إيران أول منتخب يصل روسيا للمشاركة في المونديال والمدرب يلوم السياسة
إيران أول منتخب يصل روسيا للمشاركة في المونديال والمدرب يلوم السياسة
وفي الوقت الذي تعكف فيه جميع المنتخبات الأخرى على التحضير للبطولة بمعسكرات إعداد ومباريات ودية خارج روسيا، اضطر الإيرانيون إلى الاكتفاء بالوصول المبكر بعد إلغاء مباراتين وديتين كانتا مقررتين ضد اليونان وكوسوفو.
وألقى المدير الفني البرتغالي للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش باللوم على الوضع السياسي الإيراني وأضاف: "لا أحد يريد اللعب معنا. لدى إيران مشاكل".
وتعاني إيران من المقاطعة الاقتصادية لعدة دول غربية وهو ما زاد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الشامل وفرض عقوبات تجارية جديدة على النظام الإيراني.
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وقال كيروش: "بعض الناس يسألونني لماذا لا نتقابل وديا مع منتخبات مثل إيطاليا، ولكنهم يعرفون السبب".
وأوقعت القرعة إيران في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا التي سبق لها الفوز بكأس العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمغرب.
وستكون قاعدة إيران التدريبية في لوكوموتيف باكوفكا في منطقة موسكو. وهو الظهور الخامس لإيران في النهائيات.
وسيلعب الفريق مباراة ودية أمام ليتوانيا في موسكو في الثامن من يونيو حزيران وسيستهل مشواره في كأس العالم أمام المغرب في سان بطرسبرغ في 15 يونيو-حزيران.