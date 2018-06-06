حكومة إيطاليا الجديدة تفوز بثقة مجلس النواب

فاز رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي يوم الأربعاء بسهولة بثقة مجلس النواب مؤكدا حصول حكومته على تأييد الأغلبية بعد تعهده بإجراء مفاوضات صعبة مع أوروبا بشأن الاقتصاد.
وفاز كونتي، المدعوم من حزبي حركة خمس نجوم والرابطة، باقتراع مبدئي في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء وبإمكانه الآن المضي في تنفيذ برنامج حكومته الائتلافية الذي يتضمن تخفيضات ضريبية وإصلاحا للنظام القضائي. بينما يقول منتقدون له إنه يخاطر بأن يصبح زعيما ضعيفا، بدون تأثير يُذكر على شركائه في الائتلاف.
كونتي فاز بتأييد 350 عضوا من أعضاء مجلس النواب مقابل 236 وامتنع 35 عضوا عن التصويت. وعين في حكومته ماتيو سالغيني وهو زعيم الاتحاد اليميني المتطرف وزيرا للداخلية، ولويجي دي مايو رئيس مجلس إدارة حزب الخمس نجوم وزارة الصناعة، وسيكونان نائبان لرئيس الوزراء. كما قام بتعيين استاذ الاقتصاد جيوفاني تريا وزيرا للاقتصاد، وأنزو ميلانس وزيرا للشؤون الأوربية.