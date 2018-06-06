لو دريان: "تخصيب إيران لليورانيوم يقترب من الخط الأحمر"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الأربعاء إن تصريح إيران بأنها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي يقترب من "الخط الأحمر". وأشار لو دريان لراديو أوروبا 1 "هذه المبادرة ليست محل ترحيب إنها تبدي نوعا من الاستفزاز". وأضاف مسؤول الخارجية الفرنسية بقوله "من الخطر دوما اللعب بالخطوط الحمراء. لكن الخطوة... ما زالت في إطار اتفاق فيينا النووي".

ولم يتردد لودريان في تحذير إيران بقوله "إذا ذهبوا إلى مستوى أعلى فسيخرقون الاتفاق، ولكن عليهم إدراك أنهم إذا فعلوا ذلك فسيعرضون أنفسهم لعقوبات جديدة ولن يبقى الأوروبيون بلا حراك". ونبه في الوقت ذانه أن إيران تنفذ التزاماتها حتى الآن.