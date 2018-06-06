محرك غوغل يفشل في إيجاد كلمتي "حرية وتحرر" في تركيا!

"نعتذر، الكلمات التي تبحث عنها غير موجودة، الرجاء المحاولة بعد 25 يونيو/حزيران المقبل"، هذه الرسالة تظهر لمستخدمي شبكة الانترنت في تركيا، حين يتم البحث عن كلمتي حرية وتحرر. وهي تعبير عن حالة الرقابة من قبل الحكومة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع اجراءها يوم 24 من الشهر الجاري.

وفي واقع الأمر، فإن الباحثين عن هاتين الكلمتين يحولون إلى موقع آخر، تابع لحزب معارض هو "حزب LYI" حيث تم شراء هذه الكلمات المفتاحية من محرك البحث غوغل، لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.