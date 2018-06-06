ماكرون يصف اتصالاته مع ترامب بـ "النقانق"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء اتصالاته الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وغيره من زعماء العالم بالنقانق، مشيرا إلى أنه من الأفضل ألا توضح ما بداخلها.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح صحفي على ماكرون سؤالا بشأن تقرير لشبكة سي.إن.إن الأمريكية حول الإتصال الهاتفي بين الرئيسين والذي وصف بالفظيع من طرف محيط ترامب.

واستعار ماكرون اقتباسا لزعيم بروسيا في القرن الـ 19 أتو فون بسمارك لخص به سياسته القائمة على الإحجام عن الإعلان عما يدور بينه وبين زعماء العالم من محادثات.