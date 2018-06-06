أعلنت مسابقة ملكة جمال أمريكا يوم الثلاثاء أنه لن يتم من الآن فصاعدا الحكم على المرشحات بناء على "جمال مظهرهن الخارجي"، لذا فقد قررت الإدارة إلغاء عرض ملابس السباحة الذي كانت تظهر فيه المتسابقات بلباس سباحة من قطعتين (البكيني).
لا لارتداء البكيني في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة
لا لارتداء البكيني في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة
كما سيتم استبدال علامة اختبار عرض السباحة، التي كانت تحتسب بنسبة 10 ٪ من الدرجة النهائية، بعلامة النقاش الذي سيتم تبادله مع هيئة التحكيم. وستطرأ تعديلات على عرض فستان السهرة أيضا، الذي يحتسب بنسبة 15 ٪ من المجموع العام للعلامة ليصبح على المرشحات اختيار لباسهن بأنفسهن، ويناقشن خلال تلك الفقرة المشاريع الاجتماعية التي ترغب في إطلاقها كل واحدة منهن إذا تم انتخابها.
غريتشين كارلسون، رئيسة مجلس إدارة ملكة جمال أمريكا، أوضحت هذا الصباح خلال برنامج "صباح الخير يا أمريكا" أن هذا الحدث سيعتبر منافسة "تعكس المرأة الأمريكية الحديثة". مشيرة إلى أن المسابقة ستكون أكثر ترحيباً وشمولاً "لجميع الأشكال والأحجام".
وتأتي هذه الخطوة الجديدة مع اتساع موجة حملة #مي_تو المناهضة للتحرش الجنسي والتي بدأت مع ممثلات في عالم الفن السابع بهوليوود، تحدثن الواحدة تلو الأخرى عن الأشخاص الذين تحرشوا بهن أو اعتدوا عليهن في الماضي.
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