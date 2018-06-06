باتريزيا أوروفينو: مشروع لتصدير التميز الإيطالي

في هذا العدد من برنامج " المناطق الذكية"، نتعرف على مبادرة " Mapping Basilicata " المدعومة من صناديق التماسك الأوروبية، والتي تهدف إلى تشجيع التعاون بين الشركات المحلية لتسهيل تطويرها في الخارج. أنه يعطي نتائج ملموسة كما توضح مديرتها.
لمعرفة المزيد عن "Mapping Basilicata " ، أجرينا مقابلة مع باتريزيا أوروفينو، مديرة المشروع ومنسقة الفرع الدولي لوكالة باسيليكاتا للتنمية. ذكرت لنا أصول المبادرة واستراتيجيتها لتوسيعها وتوقعاتها المستقبلية.
أورورا فيليز، يورونيوز: "كيف ولدت مبادرة "Mapping Basilicata؟"
باتريشيا أوروفينو، مسؤولة مباددرة "Mapping Basilicata": انه مشروع يهدف إلى زيادة القدرات والرؤية الدولية للشركات المحلية. انه مخصص للمجموعات في المنطقة، مع التركيز على ثلاثة قطاعات مهمة في منطقتنا: قطاع التصميم الداخلي والملابس الداخلية الراقية والغذائية. استمر المشروع حوالي 24 شهرًا وتم تمويله بالأموال الأوروبية والوطنية ".
"ما هي استراتيجية الترويج للمشروع؟"
باتريشيا أوروفينو: "أنشأنا برنامجًا للفعاليات لعرض الشركات في الخارج وتم تقديمها في إنكلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
كان العمل الذي قمنا به مسبقا مع "المجموعة" مهمًا أيضًا. روجنا للتعاون بين المصممين والشركات لمنح الحياة لمنتج معين.
"ما هي الخطوة المقبلة؟"
باتريشيا أوروفينو: "نريد أن نستمر في الترويج للعلامات التجارية التي تم إنشاؤها داخل مشروع" Mapping Basilicata" في الخارج، هذا هو البرنامج الذي نحاول إعداده. وكانت النتيجة اظهار كل العلامات التجارية التي شاركت في المبادرة."
خططنا أيضا لعمليات خاصة بماتيرا 2019. يخطط مشروع كازا ماتيرا لسلسلة من المشاريع التي ستتزامن مع حدث ماتيرا عاصمة الثقافة الأوروبية في العام المقبل. "