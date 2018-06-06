شاهد: جندي يسرق ناقلة عسكرية ويجوب بها شوارع فرجينيا
قالت شرطة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء إن جنديا سرق ناقلة جنود مدرعة من قاعدة للحرس الوطني لمدة ساعتين وجاب بها الشوراع قبل تقوم الشرطة بمطاردة الناقلة والجندي في وسط مدينة ريتشموند عاصمة الولاية.
الجندي الذي لم يتم الكشف عن هويته سرق الناقلة العسكرية في حوالي الساعة 7:50 مساء، (23:50 بتوقيت غرينتش) من قاعدة فورت بيكيت التابعة للحرس الوطني ببلاكستون في فيرجيني. وقال رقيب شرطة ولاية فرجينيا كيلي هيل قاد المشتبه به السيارة العسكرية، التي لم تكن مجهزة بأي أسلحة نحو الشرق على الطريق 460 ثم نحو الشمال بإتجاه ريتشموند على الطريق السريع 95 على بعد حوالي 65 كيلومترا في الساعة.
ولما طوقت الشرطة المشتبه به تم تحديده على أنه جندي عسكري.