اشتباكات بالألعاب النارية في "بيرو" بسبب غلاء الأسعار

تظاهر الآلاف أمس الثلاثاء 5 يونيو / حزيران في شوارع مدينة ليما في بيرو، احتجاجا على غلاء المعيشة، منادين بإضراب عام وبإسقاط أعضاء الحكومة.
واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين الذين استخدموا بدورهم الألعاب النارية في هجومهم على رجال الأمن، وتم تدمير وحرق بعض السيارات.
المظاهرات جاءت بعد قرار بزيادة الضريبة على سلع معينة، وهو ما أدى إلى زيادة في أسعار الوقود.
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وكانت دعوات للتظاهر قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأحزاب السياسية، "مثل تجمع المقاومة البيروفية".
فيرناندو فيكتوست، أحد الداعين للمظاهرة قال:"ندعوا لإضراب وطني شامل، هذه بداية معركة لن تنتهي، عليهم ان يستقيلوا جميعا، لأن الناس هم من انتخبوهم لينالوا تلك المناصب".
رئيس البيرو مارتين فيزكارا كان قد اقال وزير المالية ديفيد تويستا، ووعد بالانتقال سياسة رفع الأسعار على المحروقات، إلى سياسية جمع الضرائب.