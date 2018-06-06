وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بـ "الشجاع والناضج" وقال إنه يتوقع "نتيجة إيجابية" لهذا اللقاء.
بوتين يصف قرار ترامب لقاء كيم جونغ أون بالشجاع والصائب
بوتين يصف قرار ترامب لقاء كيم جونغ أون بالشجاع والصائب
وأضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية "لا أزال آمل أن ينعقد هذا الاجتماع، وهو قرار شجاع وناضج للغاية اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تكون له اتصالات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ونتوقع جميعا نتيجة إيجابية".
وستنعقد القمة التاريخية يوم 12 يونيو/ حزيران بسنغافورة، في أحدث تطور في المسعى الدبلوماسي العالي المخاطر الذي تقوم به الولايات المتحدة للحد من برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية.
وكان ترامب قال يوم الجمعة الماضي إنه سيجتمع مع كيم بعدما ألغى اللقاء في بادئ الأمر، مستشهدا بما وصفه "بالعداء الصريح" من جانب كوريا الشمالية.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
سنغافورة تستعد لاحتضان قمة كيم وترامب
كيم يتخلص من أبرز جنرالاته قبل لقائه مع ترامب
كيم جونغ أون يثني على مواقف بوتين في وجه الهيمنة الأميركية
ومن المقرر أن يشارك بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون هذا الأسبوع. وكان الرئيس الروسي قال الشهر الماضي إنه لا يجري الإعداد في الوقت الحالي لاجتماعه المقترح مع ترامب، مضيفا أن المشكلات تحيط به.
وقال ترامب في مارس/ آذار إنه سيلتقي قريبا مع بوتين، لكن منذ ذلك الحين تدهورت العلاقات المتوترة بالأساس بين واشنطن وموسكو بسبب الصراعات في سوريا وتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.