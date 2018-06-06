السيسي يعفو عن 712 سجيناً أغلبهم من النشطاء السياسيين

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم الأربعاء إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 712 سجينا وذكرت مصادر أمنية أن الكثير من المفرج عنهم من الشبان الذين سجنوا في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ولم يتسن على الفور الحصول على قائمة كاملة بأسماء المفرج عنهم.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر في منتصف الشهر الماضي قراراً بالعفو عن أكثر من 330 سجيناً، كثيرون منهم شباب شاركوا في مظاهرات في السنوات الماضية، وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية أن من بينهم عضوين في حزب الدستور المعارض.
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ويصدر السيسي عدة قرارات بالعفو سنويا خلال المناسبات الرئيسية وغالبا ما يشمل ذلك الإفراج عن طلاب ومحتجين شبان. وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بشن حملة واسعة على المعارضة تقول إنها أسوأ حملة تشهدها مصر على الإطلاق. ولكن ينفي الرئيس المصري وجود معتقلين سياسيين في مصر.
وحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوجد ما لا يقل عن 60 ألف سجين معتقلين لأسباب سياسية، كما خضع أكثر من 15 ألف مدني لمحاكمات عسكرية منذ شهر أكتوبر-تشرين الأول من العام 2014.
المصدر: رويترز.