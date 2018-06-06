رئيس وزراء إسبانيا الجديد يعلن تشكيل الحكومة وأغلبيتها من النساء

اختار رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيز أعضاء حكومته يوم الأربعاء، وشكلت النساء غالبية أعضائها وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وتولى سانشيز الذي يملك حزبه الاشتراكي 84 مقعدا فقط في البرلمان المؤلف من 350 مقعدا المنصب يوم الجمعة بعدما أيد تحالف غير متوقع بين أحزاب تناهض التقشف وأخرى قومية مسعاه لإقالة حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي على خلفية فضيحة فساد.
ورغم ذلك رفض سانشيز دعوات لتخصيص مناصب بالحكومة لحزب بوديموس اليساري الذي أيد بقوة حجب الثقة عن رئيس الحكومة السابقة واختار معظم أعضاء الحكومة الجديدة من حزب العمال الاشتراكي المنتمي إليه.
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وقال سانشيز في مؤتمر صحفي إن الحكومة الجديدة "تؤيد المساواة بين الجنسين وتنتمي لأجيال مختلفة ومنفتحة على العالم لكنها متمسكة بالاتحاد الأوروبي".
ومن أبرز النساء في الحكومة الجديدة كارمن كالفو المنتمية للاشتراكيين التي أصبحت نائبة لرئيس الوزراء وناديا كالفينو المديرة العامة للميزانية في المفوضية الأوروبية التي اختيرت وزيرة للاقتصاد والمدعية دولوريس دلغادو التي تولت وزارة العدل.
واختار سانشيز رائد الفضاء الاسباني بيدرو دوكو ليكون وزيرا العلوم. دوكو الذي يبلغ من العمر 55 عاماً هو سادس رائد فضاء أوروبي وصعد في مهمة لمحطة الفضاء الدولية في عام 2003. في تغريدة مؤخرة له على موقع تويتر تمنى رائد الفضاء لو أن أمه حية. وشارك برسم كارتوني لأم تذكّر ابنها وهو يغادر المنزل للعمل "الوظائف المهمة هي ملعب الشيطان".
واختار سانشيز المفاوِضة المعنية بقضايا تغير المناخ تيريزا ريبيرا لتكون وزيرة البيئة. والكاتب الصحافي مكسيم هويرتا وزيراً للثقافة والرياضة، وقال سانشيز للصحافيين "كلهم مؤهلون بدرجة عالية ويقدمون مهنة للخدمة العامة ويعكسون أفضل ما في اسبانيا."
المصدر: رويترز.