استدعت السلطات السويدية 22 ألف مجند من كتائب الحرس الوطني في تدريب مفاجئ هو الأكبر من نوعه منذ عام 1975.
السويد تحشد الآلاف من جنود الحرس الوطني لأول مرة منذ 40 عاماً
السويد تحشد الآلاف من جنود الحرس الوطني لأول مرة منذ 40 عاماً
وأعلنت القوات المسلحة السويدية أن أفراد الكتائب سيتولون حماية المطارات والموانئ والشوارع خلال العيد الوطني السويدي الأربعاء.
وقال القائد الأعلى للقوات السويدية مايكل بودين: "نسعى لتقوية دفاعنا العسكري عبر هذا التدريب. جزء من مسؤوليتي أن أحرص على تعزيز قدراتنا العملية".
ويعمل جميع أعضاء الكتائب الأربعين للحرس الوطني السويدي بشكل تطوعي وليس إلزامي.
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وتسعى السويد لإعادة بناء قوتها العسكرية كما كانت عليهمن قبل خلال فترة الاستعدادات للحرب الباردة وذلك تحسباً للتحركات العسكرية الروسية في بحر الشمال.
وقامت وكالة الحماية المدنية السويدية بتوزريع منشورات على أكثر من أربعة ملايين مواطن لتوعيتهم بأساليب الاستعداد للحروب والأزمات عن طريق تخزين المياة والمواد الغذائية واللوجستية.
وطبقاً لبودين، سيظهر الاستدعاء المفاجئ مدى قدرة واستعداد الحرس الوطني على مواجهة الأخطار العسكرية. ويشكل الحرس الوطني السويدي نصف قوة السويد الحربية.