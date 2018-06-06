عرض هيكل تيرانوصور ركس بعمر 67 مليون سنة للمرة الأولى في فرنسا

أزاح متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة الفرنسية باريس الستار يوم الأربعاء عن هيكل عظمي حقيقي لديناصور لاحم من نوع تيرانوصور، والذي يطلق عليه اختصارا اسم "تي ريكس"، بطل سلسلة أفلام "جوراسيك بارك" الشهيرة ومحبي الديناصورات.
يبلغ عمر الهيكل العظمي 67 مليون سنة، وقال المتحف إن الديناصور الذي يحمل اسم "تريكس Trix" هو أول هيكل حقيقي لديناصور "تي ريكس" يعرض في فرنسا. وأضاف أن هيكل الديناصور يعتبر أحد أكثر هياكل هذا النوع من الديناصورات التي عثر عليها اكتمالا في العالم، في ظل بقاء 75 في المئة من عظامه في حالة "ممتازة".